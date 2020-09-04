РИАМО - 4 сен. Более одной тысячи родителей уже проверили детское питание в подмосковных школах в новом учебном году, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Порядка 1-1,2 тысячи родителей уже оценили питание по программе «Родительского контроля», - сказала Каклюгина.

Она отметила, что в случае серьезных нареканий учебная организация может расторгнуть контракт с поставщиком.

«Пока таких ситуаций не было», - заключила Каклюгина.