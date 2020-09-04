РИАМО - 4 сен. Компания «Мириталь» в подмосковном Реутове открыла цех хлебобулочных изделий, обеспечив дополнительно 60 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«60 новых рабочих мест в Реутове создала компания по изготовлению пищевых продуктов ООО «Мириталь» за счет открытия нового производства. Цех хлебобулочных изделий открылся на базе предприятия после снятия всех ограничительных мер. Здесь производится широкий ассортимент продукции: батоны, багеты, круассаны и многое другое», – говорится в сообщении.

Накануне с работой предприятия ознакомилась заместитель главы администрации Реутова Анастасия Гайлиш. Помимо осмотра производства, она проверила соблюдение необходимых санитарных норм.

«После снятия ряда ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции, на предприятии сохраняются повышенные требования к безопасности. Действуют контрольно-пропускные пункты с регулярной термометрией персонала, обязательно ношение медицинских масок и перчаток, проводится регулярная дезинфекция», - сказала Гайлиш.

Ранее ООО «Мириталь» в Реутове было представлено лишь цехами по производству полуфабрикатов глубокой заморозки. Изготовление хлебобулочных изделий – новое для предприятия направление.