РИАМО - 4 сен. Новое здание детской школы искусств открылось в пятницу в деревне Демихово Орехово-Зуевского городского округа, передает корреспондент РИАМО.

На торжественном открытии образовательного учреждения присутствовала министр культуры Московской области Елена Харламова.

«Я невероятно рада, что сегодня здесь. Передаю привет от губернатора Московской области Андрея Юрьевича (Воробьева -ред.). Я влюбилась в школу. Она очень современная и живая», - сказала Харламова.

Она напомнила, что в Орехово-Зуеве находится пять детских школ искусств. Кроме того, в Московской области находится самое большое число подобных образовательных учреждений - 192.

С открытием новой ДШИ поздравил и глава Орехово-Зуевского городского округа Геннадий Панин.

«Для нашего округа это очень большое событие. <...> Здесь будут заниматься более 600 детей из города и близлежащих территорий. <...> Деревня Демихово станет точкой притяжения детей и их родителей», - сказал Панин.

Школа была основана в 1990 году. Раньше она размещалась в арендованном здании бывшей пожарной части. Строительство нового здания школы началось в 2016 году. Проект реализован в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на средства бюджета.