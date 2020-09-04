РИАМО - 4 сен. В Москве может появиться цифровая платформа, которая поможет упростить контроль за ведением бизнеса в столице, снизив нагрузку на предпринимателей, сообщил журналистам в пятницу министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

«Сегодня мы движемся в сторону создания цифровой так называемой платформы взаимодействия контрольно-надзорных органов и бизнеса, предпринимателей, для того, чтобы <...> сделать прозрачной саму систему обязательных требований и контроля за их исполнением», - сказал Данчиков.

Он добавил, что цифровая платформа позволит облегчить и упростить механизм взаимодействия между предпринимателями и теми, кто ведет контроль за их работой. Кроме того, будет снижена нагрузка на бизнес.

«По сути базовая наша основная цель, <...> чтобы контроль был невидимым. Он обязательно должен быть, <...> но, при этом трудностей в ходе осуществления контрольных мероприятий для предпринимателей мы не должны никаких создавать», - подчеркнул Данчиков.