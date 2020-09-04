РИАМО - 4 сен. Стационар скорой помощи с вертолетной площадкой на крыше построят на территории Боткинской больницы в Москве, площадь строения составит больше 16 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Этот комплекс появится на главной аллее городской клинической больницы имени Боткина, рядом с выездом на улицу Поликарпова. Корпус будет состоят из семи этажей.

«В здании будет много солнечного света за счет витражного остекления, дополнительно фасады украсят пилоны белого цвета. На крыше появится вертолетная площадка, отсюда пациенты по специальному пандусу будут оперативно попадать в здание и на лифте спускаться на первый этаж», — сказал главный архитектор Сергей Кузнецов.

На первом этаже разместят зону приема пациентов, а также гардероб, ресепшн, место ожидания для родственников. Кроме того, на первом этаже будут организованы отделения для пострадавших в тяжелом состоянии и фильтр-боксы.

Верхние этажи этого здания предназначены для смотровых различного профиля, отделения диагностики, операционных и лабораторий.