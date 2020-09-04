РИАМО - 4 сен. Москва, как одна из крупнейших мировых экономических агломераций, продолжит развивать транспортную инфраструктуру, сообщается на сайте Кремля.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о дальнейших планах по развитию столицы.

«Конечно, мы будем продолжать развитие транспортной инфраструктуры не только в Москве, но и которая соединяет близлежащие регионы, в том числе Московскую область. Мы с вами открывали по вашему поручению Московские центральные диаметры, мы сейчас работаем уже над третьим диаметром, над четвертым, создавая новые магистральные пути», — сказал Собянин.

Столичный градоначальник также рассказал об амбициозных планах по развитию метрополитена.

«Мы приняли решение об удвоении московского метро. Сегодня 70% этой программы уже принято, будем и дальше ее продвигать для того, чтобы передвижения внутри города были комфортными и быстрыми», — отметил мэр.

Он добавил, что в столице продолжится реализация социальных программ развития здравоохранения и образования.

Также большое внимание уделяется формированию в Москве большого инновационного пула, который может создавать продукты мирового уровня и производить их в кооперации с другими регионами.

«Это направление, мы видим, как оно сейчас кристаллизовалось и начинает продвигаться», — заключил Собянин.

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