РИАМО - 4 сен. Заместитель исполнительного директора ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин считает, что имбирь и гречка не вырастут в цене из-за второй волны коронавируса, которую по-прежнему предрекают эксперты, сообщает Nation News.

Считается, что имбирь способен укреплять иммунитет и снижать риски заболеть коронавирусом.

«Корень имбиря у нас продавали в основном китайский, поэтому и возникли проблемы с трафиком. Но федеральные сети тут же переключились на поставки имбиря из других регионов, и цены стабилизировались. Да и вообще, это не товар первой необходимости», — пояснил Ионкин.

Во время пандемии в Санкт-Петербурге стоимость имбиря доходила до 500 рублей за килограмм. В одном из магазинов Ленобласти предлагали тот же вес предлагали купить за 4,5 тысячи рублей.

В Башкирии, к примеру, за два дня цены взлетели с 350 до 5 тысяч рублей за кило, в Омске – до 3 тысяч рублей, в Севастополе – до 4 тысяч рублей, а в Красноярске – до 1,5 тысяч рублей.

Цену на гречку также пытались повысить. Подобного всплеска цен осенью не ожидается, так как предполагается, что вторая волна коронавируса будет гораздо слабее: россиянам не придется делать многомесячные запасы.

«Если будут писать, что, съев 100 килограммов гречки, человек не заболеет коронавирусом в течении 10 лет, то, наверное, гречку тоже быстро сметут с прилавков. Но объективных причин для роста цен ни на гречку, ни на имбирь нет», — заключил Ионкин.

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