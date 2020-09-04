РИАМО - 4 сен. Заместитель исполнительного директора ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин считает, что имбирь и гречка не вырастут в цене из-за второй волны коронавируса, которую по-прежнему предрекают эксперты, сообщает Nation News.
Считается, что имбирь способен укреплять иммунитет и снижать риски заболеть коронавирусом.
Во время пандемии в Санкт-Петербурге стоимость имбиря доходила до 500 рублей за килограмм. В одном из магазинов Ленобласти предлагали тот же вес предлагали купить за 4,5 тысячи рублей.
В Башкирии, к примеру, за два дня цены взлетели с 350 до 5 тысяч рублей за кило, в Омске – до 3 тысяч рублей, в Севастополе – до 4 тысяч рублей, а в Красноярске – до 1,5 тысяч рублей.
Цену на гречку также пытались повысить. Подобного всплеска цен осенью не ожидается, так как предполагается, что вторая волна коронавируса будет гораздо слабее: россиянам не придется делать многомесячные запасы.
«Если будут писать, что, съев 100 килограммов гречки, человек не заболеет коронавирусом в течении 10 лет, то, наверное, гречку тоже быстро сметут с прилавков. Но объективных причин для роста цен ни на гречку, ни на имбирь нет», — заключил Ионкин.
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