РИАМО - 4 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал работу школ в условиях пандемии коронавируса испытанием для столичного образования, которое удалось успешно пройти, сообщается на сайте Кремля.
В пятницу мэр столицы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в городе.
«Должен сказать, что московское образование прошло это испытание, прошло этот экзамен, и результаты Единого госэкзамена говорят, что мы ни на йоту не уронили уровень знаний школьников по результатам этого года. Это, конечно, большое достижение московских педагогов и учащихся», — сказал Собянин.
Он добавил, что перед 1 сентября столичные власти провели большую разъяснительную, профилактическую и организационную для того, чтобы учебный год начался в очном режиме.
«Эта работа завершена, все детские дошкольные учреждения, все школы открыты и функционируют», — резюмировал Собянин.
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4 СЕНТЯБРЯ
- Собянин рассказал, как удалось оперативно взять под контроль ситуацию с пандемией
- Собянин напомнил, что пандемия коронавируса не закончилась. По его словам, осенью возможны локальные вспышки коронавируса в классах, офисах, на предприятиях.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 5 110 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 164 больных. В Москве - 692.
- За прошедшие сутки в столице умерли 10 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 867 человек с Covid-19.
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