РИАМО - 4 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал работу школ в условиях пандемии коронавируса испытанием для столичного образования, которое удалось успешно пройти, сообщается на сайте Кремля.

В пятницу мэр столицы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в городе.

«Должен сказать, что московское образование прошло это испытание, прошло этот экзамен, и результаты Единого госэкзамена говорят, что мы ни на йоту не уронили уровень знаний школьников по результатам этого года. Это, конечно, большое достижение московских педагогов и учащихся», — сказал Собянин.

Он добавил, что перед 1 сентября столичные власти провели большую разъяснительную, профилактическую и организационную для того, чтобы учебный год начался в очном режиме.

«Эта работа завершена, все детские дошкольные учреждения, все школы открыты и функционируют», — резюмировал Собянин.

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4 СЕНТЯБРЯ

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