РИАМО - 4 сен. В Талдомском городском округе Подмосковья завершают строительство большого картофелехранилища, в нем оборудуют зону сортировки мощностью 3 тысячи тонн, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В настоящее время основные строительные работы завершены. Также на территории завершаются работы по созданию пожарного водоема», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В проект вложили более 40 миллионов рублей. Картофелехранилище собираются ввести в эксплуатацию в декабре. Это позволит создать около 20 новых рабочих мест с хорошим уровнем зарплаты.

«Также в IV квартале 2020 года в регионе планируются к вводу дополнительные мощности еще трех картофелехранилищ — «Агрофирма Сосновка» с мощностью 6,3 тысячи тонн, «Агрофирма Бунятино» — 10,4 тысячи тонн и «Агрофорвард» — 12 тысяч тонн», — подчеркнул Разин.