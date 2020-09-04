РИАМО - 4 сен. В Малом театре в столице завершилась церемония прощания с народным артистом РФ Борисом Клюевым, ведущий церемонии попросил тех, кто еще не успел проститься с артистом, подойти к сцене и возложить цветы, передает корреспондент РИАМО.

Народный артист России, актер Борис Клюев умер 1 сентября в возрасте 76 лет. Два года он боролся с онкологическим заболеванием.

Пришедшие проститься с артистом принесли столько цветов, что им не хватило места на постаменте около гроба. Многим пришлось складывать цветы на сцену.

После возложения цветов все поклонники творчества Бориса Клюева вышли из зала основной сцены театра, чтобы дать возможность родным умершего проститься с ним наедине.

Гроб с телом артиста собравшиеся проводили продолжительными аплодисментами.