РИАМО - 4 сен. Народный артист России Борис Клюев был волевым и невероятно талантливым человеком, который оставался преданным театру до последних дней, кроме того, он был хорошим преподавателям для своих учеников — многим из них он подарил билет в жизнь.

Церемония прощания с артистом идет в Малом театре в Москве. Борис Клюев умер 1 сентября в возрасте 76 лет. Два года он боролся с онкологическим заболеванием.

«Моя жизнь, мой дом, мой храм — это Малый театр» — так всегда говорил Борис. Люди говорили, что Борю ни с кем не спутаешь. Это действительно так — индивидуальность, воля, талант. Все это проявлялось в его жизни, особенно воля. Он закрывал глаза на все, что происходило с ним. На последней репетиции он пытался включиться в нее, мы видели, как он хотел этого. Мы должны знать, что такие звезды, как Борис, звезды театральные, звезды преподавания, не уходят. Они всегда с нами», — сказал народный артист РФ Василий Бочкарев.

Ученик Бориса Клюева в Высшем театральном училище имени Щепкина Тотраз Циукаев добавил, что артист был творческим отцом для своих учеников, он вкладывал все лучшее в своих студентов.

«Борис Владимирович был всем нам, всему курсу, которому преподавал, творческим отцом. Это человек, который дал нам билет в жизнь, человек, который поверил в нас и дал нам все ресурсы, для того, чтобы мы реализовывались. Он был очень трепетен к нашим работам и старался делать из нас культурных актеров», — добавил Циукаев.

Народный артист РФ, театральный режиссер Андрей Житинкин отметил, что Борис Клюев всегда был душой компании.

«Он очень любил общение, очень любил, когда после спектакля оставались, болтали. Он был высочайшего класса профессионал. Он приезжал на репетиции раньше всех, несмотря на то, что ему было тяжело прийти», — заключил Житинкин.