РИАМО - 4 сен. Автобусы «Мострансавто» доставили с 15 июля до конца августа 2020 года в оздоровительные лагеря Московской области и привезли обратно свыше 2 тысяч детей и подростков, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Перевозка осуществлялась с помощью более чем 120 автобусов большого класса из различных филиалов «Мострансавто».

«Рейсы транспортных средств были спланированы таким образом, чтобы забрать и отвезти по домам оптимальное количество пассажиров, поэтому их маршруты предусматривали до четырех остановок», – говорится в сообщении.

Транспортное обеспечение осуществлялось без срывов и задержек.

Автобусы АО «Мострансавто» соответствуют государственным стандартам к перевозке детей. Возраст транспорта не превышает 10 лет.

Оздоровительные лагеря начали работать в регионе с 15 июля.