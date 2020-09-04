РИАМО - 4 сен. На базе цифровой платформы «Ипотека Центр» в Московском областном БТИ появилась возможность за 10 минут выяснить, в каком из восьми банков-партнеров и на каких условиях можно получить или рефинансировать ипотеку, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
После обращения клиента консультируют по продукту и отвечают на все интересующие вопросы. Заполнив необходимую информацию и выбрав лучшее предложение, клиент подписывает согласие на обработку данных и предоставляет пакет документов для банка.
Чтобы получить услугу, будут нужны копия паспорта, заполненная анкета, справка о доходах, заверенная копия трудовой книжки. Список документов могут изменить в зависимости от нужного продукта и условий. Можно получить одобрение банка по паспорту и номеру СНИЛС.
Услуга предоставляется бесплатно, при этом ее окажут за 10 минут, позволив сэкономить время.
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