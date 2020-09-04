РИАМО - 4 сен. На базе цифровой платформы «Ипотека Центр» в Московском областном БТИ появилась возможность за 10 минут выяснить, в каком из восьми банков-партнеров и на каких условиях можно получить или рефинансировать ипотеку, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Платформа «Ипотека Центр» сотрудничает с восемью банками: Росбанк Дом, ДОМ.РФ, ТКБ, ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, Ипотека 24, БЖФ Банк, Совкомбанк», – уточняется в сообщении.

После обращения клиента консультируют по продукту и отвечают на все интересующие вопросы. Заполнив необходимую информацию и выбрав лучшее предложение, клиент подписывает согласие на обработку данных и предоставляет пакет документов для банка.

Чтобы получить услугу, будут нужны копия паспорта, заполненная анкета, справка о доходах, заверенная копия трудовой книжки. Список документов могут изменить в зависимости от нужного продукта и условий. Можно получить одобрение банка по паспорту и номеру СНИЛС.

Услуга предоставляется бесплатно, при этом ее окажут за 10 минут, позволив сэкономить время.