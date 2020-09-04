РИАМО - 4 сен. Восстановление экономики в Москве после коронавирусного кризиса идет быстрее, чем ожидали городские власти, сообщается на сайте Кремля.
В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в столице.
По словам столичного градоначальника, ряд городских предприятий все еще испытывают проблемы, тем не менее, в целом восстановление экономики идет быстрее, чем ожидалось.
Собянин также подчеркнул, что окончательное решение проблем, с которыми столкнулись предприятия из-за пандемии коронавируса, во многом будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране и городе.
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4 СЕНТЯБРЯ
- Собянин рассказал, как удалось оперативно взять под контроль ситуацию с пандемией
- Собянин напомнил, что пандемия коронавируса не закончилась. По его словам, осенью возможны локальные вспышки коронавируса в классах, офисах, на предприятиях.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 5 110 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 164 больных. В Москве - 692.
- За прошедшие сутки в столице умерли 10 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 867 человек с Covid-19.
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