РИАМО - 4 сен. Восстановление экономики в Москве после коронавирусного кризиса идет быстрее, чем ожидали городские власти, сообщается на сайте Кремля.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в столице.

«В целом торговля и услуги уже вышли на докризисный уровень. Промышленность вышла на докризисный уровень, стройка тоже вышла на уровень, сопоставимый с докризисным. Ввод жилья немножко меньше, но сами вложения, сама строительная индустрия уже вышла на эти этапы», - сказал Собянин.

По словам столичного градоначальника, ряд городских предприятий все еще испытывают проблемы, тем не менее, в целом восстановление экономики идет быстрее, чем ожидалось.

Собянин также подчеркнул, что окончательное решение проблем, с которыми столкнулись предприятия из-за пандемии коронавируса, во многом будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране и городе.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

4 СЕНТЯБРЯ

- Собянин рассказал, как удалось оперативно взять под контроль ситуацию с пандемией

Мы не дали себя убаюкать разговорами, что ковид – несерьезная болезнь, не страшнее обычной простуды. Нас жестко критиковали за «избыточную» реакцию на сообщения из Китая, называли «паникерами» и другими нехорошими словами. <…> Какой протест вызывало требование двухнедельной самоизоляции для всех, возвращавшихся из-за границы

- Собянин напомнил, что пандемия коронавируса не закончилась. По его словам, осенью возможны локальные вспышки коронавируса в классах, офисах, на предприятиях.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 5 110 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 164 больных. В Москве - 692.

- За прошедшие сутки в столице умерли 10 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 867 человек с Covid-19.