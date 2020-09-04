РИАМО - 4 сен. В Москве завершилось прощание с заслуженной артисткой РСФСР Ириной Печерниковой, передает корреспондент РИАМО.

О смерти Печерниковой стало известно 1 сентября, ей было 74 года. Церемония прощания проходила в ритуальном зале центральной клинической больницы гражданской авиации.

Родственники, близкие и друзья актрисы вышли в след за гробом из зала, провожая покойную в последний путь под продолжительные аплодисменты. После гроб погрузили в катафалк и повезли в Митинской крематорий. Там знаменитую актрису кремируют. Похоронят Печерникову на Ваганьковском кладбище.

Печерникова училась в Школе-студии МХАТ. В 1966 году, по окончании вуза, работала в Московском театре имени Ленинского комсомола. В 1968 году вошла в состав труппы Академического театра имени Маяковского. В 1978-1990 годах играла в Академическом Малом театре.

В кино Печерникова дебютировала в роли донны Анны в фильме-опере 1967 года «Каменный гость». Известность ей принесла роль учительницы английского языка из фильма «Доживем до понедельника», где также снимался Вячеслав Тихонов.