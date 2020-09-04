РИАМО - 4 сен. С конца августа на столичных улицах работают 25 новых эвакуаторов транспортного комплекса, которые заменили отработавшие срок полезного использования модели, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы «Московского паркинга».
«Новые автомобили-эвакуаторы качественно отличаются от своих предшественников. На них установлена более мощная и грузоподъемная крано-манипуляторная установка, а также экологичный двигатель, соответствующий стандартам Евро-5 с высокими требованиями к токсичности выбрасываемых веществ», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в кабине новых эвакуаторов есть экран, на котором транслируются записи с пяти видеокамер, закрепленных на корпусе машины.
Кроме того, эвакуаторы перемещают припаркованные не по правилам автомобили на спецстоянки. Это помогает обеспечивать безопасность городских улиц и поддерживать порядок на проезжей части.
Всего в этом году будет обновлено 139 эвакуаторов транспортного комплекса Москвы. Последняя партия выйдет на линию в конце декабря.
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