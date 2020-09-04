РИАМО - 4 сен. С конца августа на столичных улицах работают 25 новых эвакуаторов транспортного комплекса, которые заменили отработавшие срок полезного использования модели, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы «Московского паркинга».

«Новые автомобили-эвакуаторы качественно отличаются от своих предшественников. На них установлена более мощная и грузоподъемная крано-манипуляторная установка, а также экологичный двигатель, соответствующий стандартам Евро-5 с высокими требованиями к токсичности выбрасываемых веществ», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в кабине новых эвакуаторов есть экран, на котором транслируются записи с пяти видеокамер, закрепленных на корпусе машины.

«Эвакуаторы транспортного комплекса Москвы круглосуточно дежурят в разных районах города, чтобы помогать экстренным службам устранять последствия дорожно-транспортных происшествий в короткий срок, до появления заторов. Поврежденные автомобили, которые не смогли самостоятельно покинуть место ДТП, перемещают в безопасное место», - отметил собеседник агентства.

Кроме того, эвакуаторы перемещают припаркованные не по правилам автомобили на спецстоянки. Это помогает обеспечивать безопасность городских улиц и поддерживать порядок на проезжей части.

Всего в этом году будет обновлено 139 эвакуаторов транспортного комплекса Москвы. Последняя партия выйдет на линию в конце декабря.