РИАМО - 4 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о том, что привился от коронавируса, сообщается на сайте Кремля.

Рабочая встреча Путина с Собяниным прошла в пятницу в режиме видеоконференции.

«Владимир Владимирович, [иначе] мне было бы сложно агитировать за российскую вакцину», - сказал Собянин, отвечая на вопрос, сделал ли он прививку от Covid-19.

Собянин отметил, что россияне встретили вакцину от коронавируса с большой долей скептицизма.

«Для того, чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать (привиться от коронавируса – ред.)», - сказал Собянин.

По словам столичного градоначальника, он практически не почувствовал никаких последствий вакцинации и сейчас чувствует себя нормально.

«Единственное, была небольшая головная боль, какая-то тяжесть полдня, но это в пределах, так же, как иногда мы чувствуем, когда прививаемся от гриппа», - рассказал Собянин.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

4 СЕНТЯБРЯ

- Собянин рассказал, как удалось оперативно взять под контроль ситуацию с пандемией

Мы не дали себя убаюкать разговорами, что ковид – несерьезная болезнь, не страшнее обычной простуды. Нас жестко критиковали за «избыточную» реакцию на сообщения из Китая, называли «паникерами» и другими нехорошими словами. <…> Какой протест вызывало требование двухнедельной самоизоляции для всех, возвращавшихся из-за границы

- Собянин напомнил, что пандемия коронавируса не закончилась. По его словам, осенью возможны локальные вспышки коронавируса в классах, офисах, на предприятиях.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 5 110 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 164 больных. В Москве - 692.

- За прошедшие сутки в столице умерли 10 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 867 человек с Covid-19.