РИАМО - 4 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о том, что привился от коронавируса, сообщается на сайте Кремля.
Рабочая встреча Путина с Собяниным прошла в пятницу в режиме видеоконференции.
«Владимир Владимирович, [иначе] мне было бы сложно агитировать за российскую вакцину», - сказал Собянин, отвечая на вопрос, сделал ли он прививку от Covid-19.
Собянин отметил, что россияне встретили вакцину от коронавируса с большой долей скептицизма.
«Для того, чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать (привиться от коронавируса – ред.)», - сказал Собянин.
По словам столичного градоначальника, он практически не почувствовал никаких последствий вакцинации и сейчас чувствует себя нормально.
«Единственное, была небольшая головная боль, какая-то тяжесть полдня, но это в пределах, так же, как иногда мы чувствуем, когда прививаемся от гриппа», - рассказал Собянин.
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Текстовая трансляция
4 СЕНТЯБРЯ
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- Собянин напомнил, что пандемия коронавируса не закончилась. По его словам, осенью возможны локальные вспышки коронавируса в классах, офисах, на предприятиях.
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