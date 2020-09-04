РИАМО - 4 сен. Федеральная служба безопасности задержала 13 россиян, готовивших массовые убийства в учебных заведениях, общественных местах и зданиях силовых структур, сообщается на Федеральная служба безопасности задержала 13 россиян, готовивших массовые убийства в учебных заведениях, общественных местах и зданиях силовых структур, сообщается на сайте ФСБ.

У задержанных изъяли четыре готовых к применению самодельных взрывных устройства, вещества и оборудование для сборки и изготовления зажигательных смесей, а также несколько видов оружия. Кроме того, обнаружены личные дневники с планами атак и средства связи.

«Задержанные также склоняли интернет-пользователей к совершению преступлений. При этом 11 из них являлись участниками закрытого сообщества одной из социальных сетей», — отмечается в материале.

Регионы, в которых произошли задержания, не указываются.​​