РИАМО - 4 сен. Общая строительная готовность Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена на текущий момент составляет 60%, в этом году будут готовы еще три станции, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В этом году на западном участке БКЛ завершим строительство станций «Улица Народного Ополчения» и «Карамышевская», на северо-восточном — «Электрозаводской», — сказал генеральный директор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов.

Монолитные конструкции станции «Карамышевская» готовы: установлены эскалаторы, идет монтаж инженерных систем, и установка лифтов, а также отделочные работы. Кравцов уточнил, что готово «сердце» станции – тягово-понизительная подстанция. В скором времени на нее подадут напряжение.

«Улица Народного Ополчения» готова на 85%. В данный момент там монтируют инженерные системы и выполняют архитектурную отделку.

«Монолитные конструкции станций второго этапа западного участка БКЛ: «Мневники» и «Кунцевская» готовы более чем на 70%», — добавил гендиректор «Мосинжпроекта».

Весной для движения открыли две станции БКЛ — «Лефортово» и «Авиамоторная». Сейчас ведется монтаж инженерных систем, отделочные работы, монтаж художественных панно на станции «Электрозаводская». На 60% готова станция «Сокольники». На станциях «Рижская» и «Марьина роща» идет проходка тоннелей.

На станции «Текстильщики» полностью выполнены работы по установке конструкции, на станции «Нагатинский Затон» выполнены земляные работы, на станциях «Печатники» и «Кленовый бульвар» идут монолитные работы. Работы на южном участке БКЛ выполнены на половину. На станции «Зюзино» уже установили эскалаторы и завершили монтаж ТПП.

Активные работы по реконструкции также ведутся на станции «Каховская», идет строительство пересадки на станцию «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии подземки.

Более чем на 70% готовы конструкции станций «Проспект Вернадского», «Мичуринский Проспект», «Аминьевское шоссе» и «Давыдково».

«Реализация самого масштабного проекта столичного метростроения ведется в графике. Вместе с тем перед нами стоит задача на перспективу — не только не снижать темпа и объемов работ, но и ускориться», — заключил Кравцов.

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