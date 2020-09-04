Курс рубля снижается: за лето национальная валюта подешевела по отношению к доллару на четыре рубля, к евро – на целых десять. На утро пятницы, 4 сентября, один доллар по курсу Центрального банка стоит 75,47 рубля, один евро – 89,24 рубля. Многие задумываются, как будет себя вести российская валюта дальше. Стоит ли сейчас вкладываться в доллары и евро, чтобы сохранить свои сбережения, или момент уже упущен, корреспондент РИАМО выяснил у экспертов.

«Не стоит уходить в валюту на 100%»

Аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский:

«Валюту сейчас покупать стоит тем, кто хочет защитить себя от неопределенности, связанной с выборами в США. Накал политической борьбы там таков, что может начать заметно негативно влиять на американский фондовый рынок, и через него — на все рисковые активы. Соответственно, рубль может еще упасть на росте политических рисков.

Кроме того, если победит Байден, это расценивается как негативный сценарий для России, так как спровоцирует резкий рост санкционных рисков. Таким образом, если сбережения не диверсифицированы вообще, стоит следовать принципу «не класть все яйца в одну корзину», быть готовым к разным вариантам развития событий и покупать валюту. Однако я не советовал бы уходить в валюту на 100%.

Фундаментально, если не брать в расчет политические риски, финансовая позиция России сильна. Несмотря на продажи валюты для поддержки рубля и наполнения бюджета, резервы ЦБ даже выросли благодаря тому, что в них много золота, а оно растет в цене. Сальдо торгового баланса даже в худшем втором квартале оставалось положительным. Нет причин полагать, что эти сильные стороны быстро исчезнут.

А к политическим рискам, как показал опыт прошлых лет, экономика адаптируется. Так что, если и будет какой-то шок для рубля, на котором покупатели валюты могут еще хорошо заработать, он пройдет.

А фундаментально рубль сейчас выглядит оцененным достаточно справедливо. 75 за доллар — уже не тот уровень, с которого может пойти значительная долгосрочная девальвация.

Что касается евро, он уже достаточно сильно вырос и к рублю, и к доллару. Едва ли сейчас возможен существенный дальнейший рост даже на росте политических рисков в США. Разве что после американских выборов, и уже на политических рисках России».

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«Дальнейшего роста доллара не ожидается»

Портфельный управляющий инвестиционной компании (ИК) QBF Денис Иконников:

«Укрепление доллара и евро к рублю в последний месяц во многом связано с политическими рисками, которые повысились на фоне неопределенности в Белоруссии. Участники рынка поспешили продавать рубли на фоне возросших рисков.

Кроме того, ослабление рубля было отчасти связано с понижением ключевой ставки ЦБ РФ до минимального в истории России уровня 4,25% годовых.

Тем не менее, не ожидается дальнейшего существенного роста доллара и евро. В среднесрочной перспективе ожидается восстановление цен на нефть благодаря сделке ОПЕК+ и ослаблению карантинных мер, в результате чего вырастет спрос на «черное золото». Это окажет поддержку российской валюте на горизонте года».

«Покупать валюту нужно было раньше»

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Аяз Алиев:

«Безусловно, покупать (валюту — прим. ред.) с целью заработка нужно было раньше.

Сейчас при покупке валюты выгода будет уже не такая, но все же несколько заработать удастся. Считаю, что доллар и евро еще имеют потенциал укрепиться к концу года.

Уровень в 80–83 за доллар и 90–94 за евро вполне реальны. Уже с конца сентября будет наблюдаться тренд в этом направлении».

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«К долларовым накоплениям стоит подходить осторожно»

Операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов:

«Традиционно мы советуем нашим клиентам переводить средства в валюту, если предстоят покупки в этой валюте либо поездка за рубеж. К долларовым накоплениям стоит подходить осторожно, поскольку сложно называть «защитным» актив, цена на который меняется на десятки процентов за короткий промежуток времени».

«Долгосрочные сбережения лучше хранить в евро»

Доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов:

«Дефицит федерального бюджета РФ составляет около 5%. Значительная доля доходов бюджета — за счет поступлений от экспорта, и почти все расходы рублевые. Ослабление рубля очень сильно помогает федеральному бюджету, экспортерам и импортозамещению.

Поэтому до тех пор, пока дефицит будет достаточно значительным, сохранится тенденция к ослаблению рубля. В долгосрочной перспективе рублевая инфляция ожидается заметно выше, чем инфляция в США или зоне евро. Поэтому долгосрочные сбережения — на срок намного больше года — лучше хранить в долларах или евро».

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«Спекулятивная стратегия может оказаться провальной»

Финансовый аналитик инвестиционной компании Raison Asset Management Николай Кленов:

«В ближайшей перспективе можно прогнозировать укрепление рубля по отношению к доллару и евро за счет повышения цен на нефть. Сделка ОПЕК+ работает, запасы нефти в хранилищах уменьшаются, спрос на сырье на фоне выхода стран из карантинов растет. Так что спекулятивная стратегия — купить доллары и евро сейчас, чтобы через пару месяцев продать дороже — может оказаться провальной.

Другое дело — стратегия долгосрочных сбережений. На длинной дистанции рубль, как показывает практика, неуклонно обесценивается к доллару и евро. Поэтому классический финансовый совет для россиян — не полагаться только на рубли, а хранить средства в равных долях в трех валютах: долларах, евро и рублях».

«Евро выглядит привлекательнее доллара»

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов:

«На курс рубля оказывают существенное давление два фактора — политические риски и настроения инвесторов в части действий правительства и отклика экономики на принимаемые решения. Цена на нефть временно отошла на задний план в качестве драйвера динамики курса рубля.

Один из наиболее вероятных сценариев — волатильность курса до значений 75 рублей за доллар и 90 за евро при нижнем значении валют 70 и 85 соответственно.

Покупать валюту в надежде «купить дешевле — продать дороже» не стоит, есть более удобные и менее рисковые инструменты для инвестирования, которые поддаются большему прогнозированию.

Вкладывать последние сбережения в валюту тоже не стоит, рациональнее распределять портфели при их необходимости. В данный момент евро выглядит куда более привлекательным для вложений, чем доллар — ЕС имеет меньше инфраструктурных проблем в экономике и политических кризисов, нежели США.

Однако не стоит забывать, что «старушка Европа» также не в лучшей форме — долговой кризис Италии, конечно, отсрочили, но еще не предотвратили, а его реализация вызовет существенный резонанс, да и вопрос с Brexit до конца не урегулирован».