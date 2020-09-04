РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 сен. Жители подмосковного Красногорска могут принять участие в субботнике 10 сентября, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Более 20 жителей округа и сотрудников УК «ЖКХ-Онлайн» приняли участие в экологической акции по уборке лесного массива в квартале 37, вблизи Красногорской городской больницы №1. Участники субботника собрали в лесу около 4 кубометров бытового мусора.

«Следующий субботник пройдет 10 сентября в 10:00 в квартале 9, вблизи улицы Братьев Горожанкиных. Место сбора - напротив здания УФНС», - говорится в сообщении.