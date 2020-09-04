РИАМО - 4 сен. В пятницу в столице троллейбусы вышли на музейный маршрут «Т», который позволяет познакомиться с историей этого вида транспорта, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Маршрут проходит от Комсомольской площади до Новорязанской улицы, где вскоре заработает Музей транспорта. В нем представят троллейбусы разных лет. На этой же улице в июне 1937 года был открыт второй троллейбусный парк.

«Скоро по музейному маршруту пойдут ретротроллейбусы, так что прикоснуться к истории можно будет с самого начала пути», – уточняется в сообщении.

Маршрут будет одной из креативных площадок музея, на нем приготовят различные активности для жителей и гостей города.

Пассажиров будут перевозить два троллейбуса СВАРЗ-МАЗ, которые были специально оформлены для работы на музейном маршруте. Троллейбусы будут ходить каждые 10-20 минут. В пути они будут находиться примерно 20 минут. По маршруту можно будет проехать каждый день с 8:30 до 20:00. Приобретать специальный билет для поездки не потребуется.