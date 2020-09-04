РИАМО - 4 сен. У россиян бытует мнение, что плавленый сыр якобы делают из отходов обычного твердого сыра, но на самом деле это не так, рассказал специалист молочного рынка Андрей Даниленко.

«Производители плавленых сыров используют качественные сыры для плавки. Это может быть вполне качественный продукт. Но, к сожалению, есть и недобросовестные участники рынка, которые могут обманывать потребителя, но это выявляется на экспертизе», – сказал Даниленко в интервью радио Sputnik.

По его словам, некачественный плавленый сыр встречается в магазине редко.

«Если используется в названии слово «сыр», то это должен быть 100% молочный продукт. Если его называют «сырным продуктом», то там могут быть использованы растительные жиры», – пояснил эксперт.

Речь идет о молочном жире. В его состав может входить пальмовое, соевое, кокосовое или подсолнечное масло.