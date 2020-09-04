РИАМО - 4 сен. Благодаря многолетней работе по цифровизации инфраструктуры и услуг столица оказалась готова к вызовам пандемии коронавируса, сообщил в пятницу в ходе третьего «Столыпин-форума» начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

«Те вложения в цифровизацию, которые Москва делала за последнее десятилетие, мы сейчас уже точно можем оценить. Они окупились и окупились вдвойне. С точки зрения и экономических, и социальных эффектов», - сказал Данчиков.

Он уточнил, что в рамках масштабной цифровизации появились порталы mos.ru, «Активный гражданин», «Наш город», «Московская электронная школа», Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС). Эти ресурсы оказались востребованы у пользователей в условиях карантинных ограничений и доказали свое удобство.

«В первую очередь мы делаем акцент на предоставлении государственных услуг в электронном виде. Сегодня уже 360 государственных услуг и сервисов полностью оцифрованы. И на сегодня в этой системе (портал mos.ru - ред.) у нас 12 миллионов зарегистрированных пользователей, обрабатывается в сутки более 900 тысяч обращений», - отметил Данчиков.

Портал «Активный гражданин», который помогает москвичам принимать участие в развитии города, уже насчитывает более 4,5 миллионов пользователей. ЕМИАС объединяет порядка 9 миллионов пользователей.

Данчиков добавил, что важным фактором поддержки предпринимателей в условиях вирусных ограничений стала развитая платформа закупок, включающая ряд государственных и информационных систем.

«В этой системе сегодня у нас более 3 тысяч организаций заказчиков. И, самое главное, около 200 тысяч поставщиков. Заключается более 2 тысяч контрактов ежедневно», - сказал Данчиков.

Он напомнил, что в период пандемии государственные услуги были переведены в электронный вид и предоставлялись москвичам в полном объеме, в том числе услуги по социальной поддержке.

«Например, в пять раз у нас увеличилось количество обращений граждан по оформлению субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставление пособий по безработице», - заключил Данчиков.

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