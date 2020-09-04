РИАМО - 4 сен. В Московской области продолжают собирать ягоды, на сегодняшний день собрали выше тысячи тонн земляники садовой, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На сегодняшний день сельхозпредприятия Подмосковья собрали более 1,1 тысячи тонн клубники, 40,7 тонны малины, 25,5 тонн смородины красной и черной, 19,5 тонн голубики», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что клубника будет плодоносить до первых заморозков.

«Также есть поздние сорта и у малины, которую планируют собирать в хозяйствах до конца сентября», - сказал Разин.

Лидирует по сбору клубники ЗАО «Совхоз имени Ленина». Там собрали около 900 тонн клубники. Второй показатель у Луховицкой «Русской ягоды» - порядка 120 тонн.

«В хозяйствах городского округа Коломна «Непецино» - порядка 12 тонн и «Коломенская ягода» - 10,5 тонн клубники», - добавил Разин.