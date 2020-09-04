РИАМО - 4 сен. С пятого сентября в столице начинают проводить экскурсии по Северному речному вокзалу, он был и модным местом отдыха, и героем фильмов, и отправной точкой арктических экспедиций, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Еще больше о роли Северного речного вокзала в культуре, социальной жизни и истории города и страны вы узнаете на наших прогулках», - говорится в сообщении.

От него уходили советские арктические авиаэкспедиции в 1930-40 годах.

Экскурсии будут проходить по предварительной записи. Подать заявку можно на Едином Транспортном портале.