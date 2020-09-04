РИАМО - 4 сен. Тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес заявил, что реванш его подопечного и знаменитого ирландского бойца Конора Макгрегора вполне возможен, сообщает Газета.ru.

«Почему бы не устроить бой, если Конор хочет драться, а Хабиб — чемпион? Я бы не позволил им не сражаться. В этом их работа, так? Чтобы заработать как можно больше денег», — сказал Мендес.

По его словам, все ждут данный бой.

«Я считаю, что UFC устроит реванш», — заключил Мендес.

Первая встреча Хабиба и Конора проходила в 2018 году. Она закончилась победой российского бойца. Слухи о повторной встрече двух непримиримых соперников появляются в Сети регулярно, но официальных заявлений от промоушена UFC не поступало.