РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 сен. В поселке Томилино подмосковных Люберец полностью подготовили к новому отопительному периоду котельную на улице Гоголя, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

В пятницу он проверил готовность данной котельной.

«Котельная на улице Гоголя полностью готова к новому отопительному сезону. Она обеспечивает теплом 44 дома, три детских сада, школу, поликлинику», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что на котельной заменили насосы. Также там провели профилактику котлов.

Ружицкий отметил, что всего в Люберцах 81 котельная, из них 68 - у «Люберецкой теплосети».