РИАМО - 4 сен. Московские следователи организовали доследственную проверку после обнаружения на северо-востоке столицы скелетированных останков мужчины, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«В подвале здания на улице Стандартной обнаружены скелетированные останки человека. Рядом с останками обнаружена сумка, в которой находились личные вещи и документы на имя мужчины 1960 года рождения», – сказала Иванова.

По ее словам, мужчина находился в федеральном розыске как без вести пропавший. Смерть его наступила примерно год назад.

Для установления точной причины гибели мужчины проведут судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.