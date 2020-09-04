РИАМО - 4 сен. В субботу, пятого сентября, в Москве отпразднуют День города, в честь этого в метро стали продавать тематические «Тройки» и «Единые», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Тематические карты можно купить во всех кассах и билетных автоматах московского метро», — говорится в сообщении.

Лейтмотивом Дня города в 2020 году стала тема музеев. Тираж карт — 10 тысяч, а проездных — 400 тысяч экземпляров.

День города в Москве будут праздновать 5 и 6 сентября. Из-за ситуации с коронавирусом в городе не планируется массовых гуляний на Тверской улице, а также крупных концертов и фейерверков.