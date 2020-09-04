РИАМО - 4 сен. За последние сутки в Подмосковье выявили 164 случая коронавирусной инфекции, но ни одного случая не зафиксировали в 26 городских округах, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Ни одного случая инфицирования Covid-19 не выявили за прошедшие сутки в Богородском, Волоколамском, Можайском и Талдомском округах, Бронницах, Власихе, Дзержинском, Звездном городке, Ивантеевке, Кашире, Краноармейске, Ленинском, Лотошине, Лыткарине, Молодежном, Озерах, Протвине, Пущине, Реутове, Серебряных Прудах, Фрязине, Черноголовке, Чехове, Шаховской, Электрогорске, Электростали и Рошале, входящем в городской округ Шатура.

За минувшие сутки 20 новых случаев заражения выявлено в Пушкинском городском округе, 17 – в Красногорске, 13 – в Одинцовском городском округе, по 12 – в Балашихе и Ступине, 10 – в Коломенском округе, восемь – в Наро-Фоминском округе.

По пять заразившихся удалось выявить в Домодедове, Королеве, а также Сергиево-Посадском городском округе. По четыре зараженных выявили в Зарайске, Клину и Серпухове. По три случая заражения за сутки выявили в Долгопрудном, Егорьевске, Жуковском, Лобне, Мытищах, Орехово-Зуевском и Рузском округах.

По два случая заражения зафиксировали в Воскресенске, Истре, Краснознаменске, Павловском Посаде, Солнечногорске, Химках, Шатуре и Щелкове. По одному зараженному коронавирусом за сутки выявили в Дубне, Котельниках, Лосино-Петровском, Луховицах, Люберцах, Подольске, Раменском и Дмитровском городских округах.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 68 864 случая заражения коронавирусом. За период пандемии умерли 1209 человек, выздоровели и выписались 52 176 пациентов.

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4 СЕНТЯБРЯ

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