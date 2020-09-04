РИАМО - 4 сен. В столице подтвердили 692 новых случая заражения Covid-19, среднее число новых случаев за неделю на 3% меньше, чем три недели назад, сообщает оперштаб Москвы.
Сейчас 49,6% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% – от 46 до 65 лет, 12,1% - от 66 до 79 лет, еще 5,9% – старше 80 лет. Также 1,9% среди заболевших – дети.
Пациенты и близко контактировавшие с ними находятся под медицинским наблюдением.
За весь период пандемии в столице зафиксировали 265 066 случаев инфицирования.
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4 СЕНТЯБРЯ
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