РИАМО - 4 сен. В столице подтвердили 692 новых случая заражения Covid-19, среднее число новых случаев за неделю на 3% меньше, чем три недели назад, сообщает оперштаб Москвы.

«Среднесуточный темп прироста новых случаев за 10 дней составляет 0,25%. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в городе остается на низком уровне», – говорится в сообщении.

Сейчас 49,6% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% – от 46 до 65 лет, 12,1% - от 66 до 79 лет, еще 5,9% – старше 80 лет. Также 1,9% среди заболевших – дети.

Пациенты и близко контактировавшие с ними находятся под медицинским наблюдением.

За весь период пандемии в столице зафиксировали 265 066 случаев инфицирования.

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4 СЕНТЯБРЯ

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