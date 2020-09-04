РИАМО - 4 сен. В Москве началось прощание с заслуженной артисткой РСФСР Ириной Печерниковой в ритуальном зале центральной клинической больницы гражданской авиации, передает корреспондент РИАМО.

Актриса скончалась в 74 года.

Родственники, близкие и друзья актрисы начали собираться на улице и в зале. Все они несут цветы.

Ирина Печерникова училась в Школе-студии МХАТ. В 1966 году, по окончании вуза, работала в Московском театре имени Ленинского комсомола, а с 1968 года — в Академическом театре имени Маяковского. В 1978-1990 годах играла в Академическом Малом театре.

В кино Печерникова дебютировала в роли донны Анны в фильме-опере 1967 года «Каменный гость». Известность ей принесла роль учительницы английского языка из фильма «Доживем до понедельника», где также снимался Вячеслав Тихонов.