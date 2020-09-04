РИАМО - 4 сен. Карантинный режим ввели в Московской духовной академии в Сергиевом Посаде после выявления коронавируса у ректора учебного заведения, епископа Звенигородского Феодорита, сообщается на сайте академии.

«Болезнь протекает в легкой форме, владыка-ректор чувствует себя хорошо», - уточняется в сообщении.

Епископ Феодорит изолировался в больнице за пределами учебного заведения. Больше ни у кого в академии коронавирус не выявили. Учеба продолжается в полном объеме в дистанционной формате.

В ближайшее время всех студентов и сотрудников Московской духовной академии проверят на наличие коронавирусной инфекции. В случае благоприятного результата тестов карантинные меры будут сняты.

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