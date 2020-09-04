РИАМО - 4 сен. Карантинный режим ввели в Московской духовной академии в Сергиевом Посаде после выявления коронавируса у ректора учебного заведения, епископа Звенигородского Феодорита, сообщается на сайте академии.
«Болезнь протекает в легкой форме, владыка-ректор чувствует себя хорошо», - уточняется в сообщении.
Епископ Феодорит изолировался в больнице за пределами учебного заведения. Больше ни у кого в академии коронавирус не выявили. Учеба продолжается в полном объеме в дистанционной формате.
В ближайшее время всех студентов и сотрудников Московской духовной академии проверят на наличие коронавирусной инфекции. В случае благоприятного результата тестов карантинные меры будут сняты.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
4 СЕНТЯБРЯ
- Собянин рассказал, как удалось оперативно взять под контроль ситуацию с пандемией
- Собянин напомнил, что пандемия коронавируса не закончилась. По его словам, осенью возможны локальные вспышки коронавируса в классах, офисах, на предприятиях.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 5 110 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 164 больных. В Москве - 692.
- За прошедшие сутки в столице умерли 10 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 867 человек с Covid-19.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии