РИАМО - 4 сен. Несырьевой и неэнергетический экспорт столичных компаний продолжает увеличиваться, так за первые шесть месяцев текущего года производство машин и оборудования экспортировалось по 48 направлениям, а транспортные средства по 47 направлениям, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По сравнению с тем же периодом прошлого года новыми для производителей транспортных средств и комплектующих стали 10 рынков, для отрасли машиностроения и производства оборудования — восемь, а для металлообработки и ювелирной промышленности — шесть.

«Отраслевые лидеры столичного несырьевого неэнергетического экспорта по числу рынков в первом полугодии 2020 года охватили все ключевые регионы: Европу и Азию, США, Ближний Восток и Африку, и страны СНГ. Правительство Москвы активно поддерживает городские компании в диверсификации зарубежных направлений продаж», — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Так, одна из компаний производит оборудование для пищевой промышленности, которая изготавливает специальные мельницы для измельчения какао-бобов, сахара и других ингредиентов до состояния пластичной массы при приготовлении шоколада. У предприятия есть контракты на поставку продукции в Австралию, Индонезию, Албанию, Танзанию, Аргентину и Мексику на общую сумму 7,6 миллиона рублей.

По аналитическим данным центра поддержки и развития экспорта «Моспром», 37 процентов экспорта столичных транспортных средств в первом полугодии приходились на спецавтотранспорт. При этом большая часть экспортируемого транспорта специального назначения была оснащена рентгеновскими установками.

«Всего спецавтотранспорт экспортировался в девять стран мира. Более 90 процентов таких поставок приходятся на Алжир. Стоит отметить, что Алжир, Казахстан и Мьянма показали положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», — сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.