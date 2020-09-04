РИАМО - 4 сен. В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народным артистом России Борисом Клюевым, людей, ожидавших у входа, начали пускать в здание, передает корреспондент РИАМО.

Церемония будет проходить в зале основной сцены, где установлен гроб с телом артиста. Рядом расположены стулья для близких друзей и родственников. У подножия гроба стоит портрет артиста и постамент, куда пришедшие могут сложить цветы.

Многие горожане пришли с цветами, преимущественно с красными розами.

Само здание театра погружено в полумрак из-за того, что все светильники работают в приглушенном режиме. Также в здании траурной тканью завешены все зеркала и отражающие предметы.

Народный артист России Борис Клюев умер 1 сентября в возрасте 76 лет. Два года он боролся с раком легких.

На протяжении нескольких десятилетий Клюев был одним из ведущих актеров Малого театра. Он играл в спектаклях по мотивам произведений Островского, Пушкина, Лермонтова. Клюев также снялся во многих фильмах. В последние годы артист пережил новую волну популярности после роли в телесериале «Воронины».