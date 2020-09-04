РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 сен. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий положительно оценил качество питания детей в гимназии №56, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу Ружицкий посетил гимназию №56. Он пообщался с учениками начальных классов и расспросил их о вкусе и качестве школьного питания.

«Есть указ президента и установка губернатора Московской области об обеспечении всех без исключения учащихся начальных классов горячим питанием бесплатно. У нас в этом плане все организовано. Сегодня я пообщался с детьми, они говорят, что еда вкусная, порции большие», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в рамках проекта «Родительский контроль» пообщался с родителями школьников, которые тоже пробовали питание. По его словам, претензий к качеству еды у них нет.

В гимназии №56 86% школьников с 1 по 11 класс получают горячее питание. Все 594 школьника начальной школы обеспечены горячими завтраками. В гимназии 188 человек льготной категории завтракают и обедают. Всего в гимназии обучаются 1 302 человека.

В гимназии №56 функционирует бракеражная комиссия - уполномоченная группа лиц из числа работающих сотрудников школы и привлеченных родителей. Члены данной комиссии ежедневно оценивают качество пищи.

С 1 сентября горячей едой обеспечены 16 594 школьника, из них 1 270 учащихся второй смены - полдником. Питание организовано на базе 42 школ.

В школьных столовых используется 10-дневное меню, разработанное в соответствии с нормами СанПиН и утвержденное территориальным отделом управления Роспотребнадзора.