РИАМО - 4 сен. У Малого театра в Москве на церемонию прощания с народным артистом России Борисом Клюевым утром в пятницу стали собираться люди, передает корреспондент РИАМО.

Клюев скончался 1 сентября в возрасте 76 лет. Похороны народного артиста пройдут на Троекуровском кладбище.

У главного входа в театр выстроилась очередь порядка 30 человек, у многих из них в руках цветы. Несмотря на то, что в здание еще никого не пускают, в очередь становится все больше горожан.

Периодически около театра останавливаются автомобили, из них сотрудники театра достают большие букеты цветов, стянутые траурными лентами, и заносят их в здание.

Начало церемонии прощания назначено на 11:00. Ближе к этому времени желающих проститься горожан начнут пускать в здание.

Народный артист России Борис Клюев умер 1 сентября в возрасте 76 лет. Два года он боролся с онкологическим заболеванием.

На протяжении нескольких десятилетий Клюев был одним из ведущих актеров Малого театра. Он играл в спектаклях по мотивам произведений Островского, Пушкина, Лермонтова. Клюев также снялся во многих фильмах. В последние годы артист пережил новую волну популярности после роли в телесериале «Воронины».