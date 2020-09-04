РИАМО - 4 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин подвел промежуточные итоги пандемии коронавирусной инфекции, город к настоящему моменту прошел самую тяжелую фазу с наименьшими потерями.

Градоначальник отметил, что столица справилась с эпидемией не по счастливой случайности, и добавил, что город не готовился к пандемии, но, тем не менее, оказался готов к ней.

«Мы не дали себя убаюкать разговорами, что ковид – несерьезная болезнь, не страшнее обычной простуды. Нас жестко критиковали за «избыточную» реакцию на сообщения из Китая, называли «паникерами» и другими нехорошими словами. <…> Какой протест вызывало требование двухнедельной самоизоляции для всех, возвращавшихся из-за границы», — написал Собянин в личном блоге.

Он отметил, что все ограничительные меры помогли перекрыть восточный маршрут завоза Covid-19 и выиграть два месяца на подготовку.

«Второй фактор – прочный фундамент, на котором стоит сегодня социальная сфера и городское хозяйство Москвы», — подчеркнул Собянин.

В больницах и поликлиниках было достаточно ресурсов. К примеру, в мире развернулась борьбы за аппараты ИВЛ, но в Москве за последние годы закупили тысячи таких аппаратов. Для Covid-пациентов оперативно перепрофилировали десятки стационаров и подготовили нужное количество мест.

Собянин рассказал, что правительство Москвы критиковали за объединение поликлиник и больниц, а также за оптимизацию коек.

Мэр объяснил, что поликлиники с малой мощность не справились бы с быстрой диагностикой коронавируса и «захлебнулись бы от наплыва зараженных». Во время пандемии мест для пациентов хватило, а временные госпитали не задействовали.

Он также подчеркнул, что благодаря модернизации школьники смогли обучаться на удаленке и сдать Единый госэкзамен не хуже, чем в прошлом учебном году.

Помогла в борьбе с инфекцией и модернизация транспорта. Например, в новых поездах «Москва» есть система обеззараживания воздуха. Новые станции метро и МЦК также помогли рассредоточить количество пассажиров.

Кроме того, Собянин отметил благоустройство, ликвидацию стихийных рынков и ларьков, которые могли стать очагом инфекции. По его словам, важно, что широкие тротуары позволили держать необходимую дистанцию москвичам.

В столице поддержка промышленности помогла наладить производство антисептиков, масок, перчаток и так далее. Маски шьют из ткани, которая произведена в Москве.

Собянин особо подчеркнул, что справится с пандемией помогли и дополнительные средства, которые появились в столичном бюджете из-за роста туризма, торговли, малого и среднего бизнеса, общепита и так далее.

Мэр также отметил поддержку и сотрудничество москвичей как ключевые факты успешной борьбы с Covid-19.

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Текстовая трансляция

4 СЕНТЯБРЯ

- Собянин рассказал, как удалось оперативно взять под контроль ситуацию с пандемией

Мы не дали себя убаюкать разговорами, что ковид – несерьезная болезнь, не страшнее обычной простуды. Нас жестко критиковали за «избыточную» реакцию на сообщения из Китая, называли «паникерами» и другими нехорошими словами. <…> Какой протест вызывало требование двухнедельной самоизоляции для всех, возвращавшихся из-за границы

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- За сутки в России зарегистрировали 5 110 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 164 больных. В Москве - 692.

- За прошедшие сутки в столице умерли 10 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 867 человек с Covid-19.