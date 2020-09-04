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Александр Манзюк
Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым проходит на основной сцене столичного Малого театра.
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Александр Манзюк
У главного входа в театр собираются люди с цветами и в масках.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Клюев был одним из ведущих актеров Малого театра и снялся во многих фильмах.
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РИАМО
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Александр Манзюк
В последние годы народный артист пережил новую волну популярности после роли в сериале «Воронины».
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РИАМО
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Александр Манзюк
На протяжении нескольких десятилетий Клюев был одним из ведущих актеров Малого театра. Он играл в спектаклях по мотивам произведений Островского, Пушкина, Лермонтова.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
Проститься с актером пришли коллеги по сцене.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым
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