РИАМО - 4 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что по-прежнему каждый день более 600 человек получают положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, а новые трудности с эпидемиологической обстановкой в городе могут возникнуть осенью.

«Пандемия – еще не закончена. Более того, осенью мы можем столкнуться с некоторым осложнением ситуации. Дети пошли в школы, студенты – в вузы, многие люди вернулись с дач. Все это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих», — написал мэр в своем личном блоге.

Он отметил, что возможны локальные вспышки коронавируса в школьных классах, офисах и на предприятиях. В этом случае придется их временно закрывать или переводить на дистанционное обучение или удаленную работу.

Глава столицы напомнил, что 2 марта выявили первый случай Covid-19 в Москве у жителя, который вернулся из Италии. 5 марта началось постепенное закрытие города.

В начале мая количество новых случаев коронавируса в городе было более 6 тысяч, а количество пассажиров метро из-за самоизоляции сократилось в пять раз.

По словам Собянина, Москва прошла самую тяжелую фазу пандемии Covid-19 с меньшими потерями благодаря быстрой реакции властей на ситуацию.

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Текстовая трансляция

4 СЕНТЯБРЯ

- Собянин рассказал, как удалось оперативно взять под контроль ситуацию с пандемией

Мы не дали себя убаюкать разговорами, что ковид – несерьезная болезнь, не страшнее обычной простуды. Нас жестко критиковали за «избыточную» реакцию на сообщения из Китая, называли «паникерами» и другими нехорошими словами. <…> Какой протест вызывало требование двухнедельной самоизоляции для всех, возвращавшихся из-за границы

- Собянин напомнил, что пандемия коронавируса не закончилась. По его словам, осенью возможны локальные вспышки коронавируса в классах, офисах, на предприятиях.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 5 110 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 164 больных. В Москве - 692.

- За прошедшие сутки в столице умерли 10 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 867 человек с Covid-19.