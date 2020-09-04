РИАМО - 4 сен. В столице за прошедшие сутки выявили 692 случая заражения коронавирусной инфекцией, за весь период эпидемии зафиксировали 265 066 случаев инфицирования, сообщает оперативный штаб Москвы.
Также за прошедшие сутки в столице выздоровели 1196 человек после курса лечения от коронавируса, за весь период врачи города вылечили 219 095 пациентов. Еще десять пациентов с диагностированным коронавирусом умерли, общее число летальных случаев в мегаполисе увеличилось до 4867.
По России за сутки зафиксировали 5110 случаев Covid-19 в 84 регионах. Умер 121 пациент, полностью выздоровело 5812 человек.
За весь период эпидемии в РФ зарегистрировано 1 015 105 случая инфицирования, скончались 17 649 пациентов, вылечились 832 747 человека.
Текстовая трансляция
4 СЕНТЯБРЯ
- Собянин рассказал, как удалось оперативно взять под контроль ситуацию с пандемией
- Собянин напомнил, что пандемия коронавируса не закончилась. По его словам, осенью возможны локальные вспышки коронавируса в классах, офисах, на предприятиях.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 5 110 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 164 больных. В Москве - 692.
- За прошедшие сутки в столице умерли 10 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 867 человек с Covid-19.
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