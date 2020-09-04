РИАМО - 4 сен. В Московской области выявили 164 случая заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки, за весь период эпидемии зарегистрировано 68 864 случая инфицирования, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье от инфекции скончались пять человек, общее число жертв Covid-19 составляет 1209 человек. Выздоровели за сутки 125 пациентов, всего вылечились 52 176 человек.

Темп прироста новых случаев в регионе составил 0,2%.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

4 СЕНТЯБРЯ

- Собянин рассказал, как удалось оперативно взять под контроль ситуацию с пандемией

Мы не дали себя убаюкать разговорами, что ковид – несерьезная болезнь, не страшнее обычной простуды. Нас жестко критиковали за «избыточную» реакцию на сообщения из Китая, называли «паникерами» и другими нехорошими словами. <…> Какой протест вызывало требование двухнедельной самоизоляции для всех, возвращавшихся из-за границы

- Собянин напомнил, что пандемия коронавируса не закончилась. По его словам, осенью возможны локальные вспышки коронавируса в классах, офисах, на предприятиях.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 5 110 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 164 больных. В Москве - 692.

- За прошедшие сутки в столице умерли 10 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 867 человек с Covid-19.