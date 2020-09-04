РИАМО - 4 сен. В Московской области выявили 164 случая заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки, за весь период эпидемии зарегистрировано 68 864 случая инфицирования, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с коронавирусом.
За сутки в Подмосковье от инфекции скончались пять человек, общее число жертв Covid-19 составляет 1209 человек. Выздоровели за сутки 125 пациентов, всего вылечились 52 176 человек.
Темп прироста новых случаев в регионе составил 0,2%.
В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.
Текстовая трансляция
4 СЕНТЯБРЯ
- Собянин рассказал, как удалось оперативно взять под контроль ситуацию с пандемией
- Собянин напомнил, что пандемия коронавируса не закончилась. По его словам, осенью возможны локальные вспышки коронавируса в классах, офисах, на предприятиях.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 5 110 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 164 больных. В Москве - 692.
- За прошедшие сутки в столице умерли 10 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 867 человек с Covid-19.
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