РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 сен. В подмосковных Котельниках провели акцию в память о погибших в Беслане, сотрудники библиотеки выложили цифру 333 из бумажных незабудок, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Накануне сотрудники библиотеки Котельников провели акцию «Беслан. Не забудем», которая посвящена памяти 333 погибшим в результате теракта в Беслане 1—3 сентября 2004 года. День памяти в России проходит 3 сентября, поскольку в этот день погибли большинство заложников и сотрудников спецслужб, участвовавших в освобождении.

«В память о погибших была создана композиция, состоящая из числа 333, выложенного из бумажных незабудок. Эти цветы, которые являются символом вечной памяти, сделаны сотрудниками библиотеки и жителями города», - говорится в сообщении.