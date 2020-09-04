РИАМО - 4 сен. Цены на овсянку взлетели до рекордных показателей на российском рынке из-за уменьшения посевных площадей овса и неблагоприятных погодных условий в Сибири, в оптовой продаже стоимость подросла как минимум на треть, в розничной – на 10%, сообщает РБК.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в августе закупочные цены на овсяные хлопья перевалили за 26,8 тысячи рублей за тонну. В августе минувшего года они стоили 19,7 тысячи рублей за тонну.

«Цены на овес никогда не были такими высокими», – сказал президент Российского союза мукомольных и крупных предприятий Аркадий Гуревич.

Он уточнил, что овес поступает на крупяные предприятия по цене 11-12 тысяч рублей за тонну. При этом в 2019 году он стоил девять тысяч за тонну.

В этом году, в частности, Алтайский край и Новосибирская область пострадали из-за засухи — в июле аграрии предупреждали, что возможен недобор урожая. Изменение закупочных цен у поставщиков связано с низкой урожайностью на фоне засухи в этом году, подтверждает представитель X5 Retail Group.

Площадь посевов овса на территории страны уменьшалась с 2012 года. В 2013 году, по информации Росстата, овсом в России были засеяны 3,4 миллиона гектаров, то к 2019 году площади посевов снизились до 2,5 миллионов гектаров. Валовой сбор овса в 2019 году составил 4,4 миллиона тонн, в этом году прогнозируется снижение до 4,1 миллиона тонн. При этом большая часть выращиваемого овса идет на корм животным.

Однако дефицита овсяных хлопьев у населения не будет, потому что многие запаслись этим продуктом заранее из-за пандемии коронавируса.​