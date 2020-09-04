РИАМО - 4 сен. Столичная больница №15 имени Филатова получит новый корпус для оказания экстренной медицинской помощи, в здании будут отделения диагностики, процедурные, лаборатории, реанимацию и операционные, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новый корпус позволит повысить доступность медицинской помощи. Ввести корпус в эксплуатацию планируется в 2022 году», — сказала заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Паламарчук.

Въездное помещение будет отапливаться, там смогут разместиться четыре машины скорой помощи. Из помещения пациенты будут попадать в зону регистрации и распределения по отделениям.

В новом корпусе больных планируется разделять на потоки. В приемном отделении будет продумана маршрутизация пациентов для диагностики и оказания медицинской помощи.

На первом этаже оборудуют противошоковое отделение с зоной срочной диагностики, лабораторией и малой эндоскопической операционной. Еще одна малая операционная с рентгеновским оборудованием расположится на втором этаже.

Всего в корпусе оборудуют восемь операционных. Экстренный оперблок разместится на третьем этаже.