РИАМО – 4 сен. Из-за отсутствия отпусков у россиян появились лишние деньги, поэтому они решили потратить их на дорогие смартфоны, цена которых превышает 50 тысяч рублей, за восемь месяцев 2020 года на них пришлось 30% продаж, пишет в пятницу газета «Коммерсант».
Большой интерес к флагманам был еще в марте, он произошел из-за резкого роста курса валют. Теперь же всплеск интереса к дорогостоящим гаджетам вызван отложенным спросом.
Люди стали покупать более производительные смартфоны, которые будут актуальны в два-три ближайших года.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии