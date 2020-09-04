РИАМО – 4 сен. Из-за отсутствия отпусков у россиян появились лишние деньги, поэтому они решили потратить их на дорогие смартфоны, цена которых превышает 50 тысяч рублей, за восемь месяцев 2020 года на них пришлось 30% продаж, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

«Всего было продано около 1,4 миллиона таких смартфонов примерно на 100 миллиардов рублей. Годом ранее доля сегмента в деньгах составляла 23%, а всего три года назад — 16%», — отмечается в публикации.

Большой интерес к флагманам был еще в марте, он произошел из-за резкого роста курса валют. Теперь же всплеск интереса к дорогостоящим гаджетам вызван отложенным спросом.

Люди стали покупать более производительные смартфоны, которые будут актуальны в два-три ближайших года.​