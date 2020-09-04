РИАМО - 4 сен. Директор Университета здоровья населения штата Вашингтон профессор Али Мокдад рассказал, что население России к 2100 году может сократиться на 40 миллионов человек, но итог может быть еще хуже из-за Covid-19, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, причиной снижения численности населения в стране является уменьшение коэффициента рождаемости.

«Поэтому у вас будет рождаться меньше людей. Старшие поколения будут умирать, и будет меньше молодых поколений», – объяснил Мокдад.

По его словам, сейчас в России женщины стремятся получить образование и построить карьеру, из-за этого они гораздо позже рожают. Кроме того, на численность населения, по словам эксперта, повлияет и коронавирус, однако его влияние будет не очень сильным.

Ученый отметил, что в России появится дефицит рабочей силы, кроме того, производительность и экономические показатели снизятся.

«Что может сделать Россия, так это поощрять семьи к тому, чтобы иметь больше детей. Это один вариант. Он не работает, мы это знаем. Второй вариант – ослабить условия для миграции, привлекая людей к приезду в Россию, чтобы заполнить пробел», – резюмировал Мокдад.​