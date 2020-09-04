РИАМО - 4 сен. iPhone 11 установил рекорд по продажам смартфонов в розницу в первом полугодии текущего года, сообщает Газета.ru.

В общей сложности в этом году в розничную продажу в мире поступило 37,7 миллиона iPhone 11.​

«Это на 10,8 миллиона штук больше, чем поставки смартфона iPhone XR в прошлом году, когда он стал самой продаваемой моделью», – уточняется в сообщении.

Основными причинами успешных продаж этого смартфона на фоне пандемии Covid-19 стали сниженная цена и улучшение электронных компонентов гаджета.​