РИАМО - 4 сен. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного управления ФАС России по жалобе ООО «ТД «Коломенский» о нарушении закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«В управление поступила жалоба ООО «ТД «Коломенский» на действия ФБУ «Реабилитационный и учебный центр Фонда социального страхования Российской Федерации» при определении поставщика путем проведения электронного аукциона на поставку хлеба», – уточняется в сообщении.

После рассмотрения обращения УФАС признало жалобу ООО «ТД «Коломенский» необоснованной. Однако общество с решением ведомства не согласилось и обратилось в суд.

Суд отказал ООО «ТД «Коломенский» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.